Мясорубка под Харьковом: Чугуев – удар по резервам ВСУ, Волчанск – авиабомбы стеной, освобождение поселков, обстрелы

По информации ресурса, уничтожены до 200 человек личного состава. Военный аналитик Борис Рожин сообщает о том, что со стороны Чугуева подразделения российской армии и дальше расширяют контроль над холмами, с которых открывается вид на долину Волчью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии