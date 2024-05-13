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Мясорубка под Харьковом: Чугуев – удар по резервам ВСУ, Волчанск – авиабомбы стеной, освобождение поселков, обстрелы

Мясорубка под Харьковом: Чугуев – удар по резервам ВСУ, Волчанск – авиабомбы стеной, освобождение поселков, обстрелы

По информации ресурса, уничтожены до 200 человек личного состава. Военный аналитик Борис Рожин сообщает о том, что со стороны Чугуева подразделения российской армии и дальше расширяют контроль над холмами, с которых открывается вид на долину Волчью.

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