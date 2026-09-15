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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамуш о критике: «Не совсем правильно связывать игру форварда исключительно с голами. Можно провести неудачный матч, но забить – в газетах напишут, что я сыграл хорошо»

Нападающий « Милана » Гонсалу Рамуш высказался о критике из-за результативности. «Думаю, есть тенденция связывать хорошую игру нападающего исключительно с забитыми голами.

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