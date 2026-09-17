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Отчим Коляна из «Реальных пацанов» чудом спасся в аварии в Пермском крае

Отчим Коляна из «Реальных пацанов» чудом спасся в аварии в Пермском крае

Артист Армен Бежанян, который в основном известен по роли отчима Коляна в сериале «Реальные пацаны», выжил в ДТП после того, как его машину выкинуло с трассы в овраг.

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