Аргументы недели

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Политолог Соскин: США используют украинцев ради достижения собственных интересов

Украинские военные умирают за интересы Соединенных Штатов Америки, но западные страны все равно не желают вступления Украины в Североатлантический альянс.

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