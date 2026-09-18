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Царьград

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Правительство приостановит проверки компаний, пострадавших от БПЛА

Правительство приостановит проверки компаний, пострадавших от БПЛА

Правительство готовит мораторий на проверки компаний, пострадавших от атак БПЛА, до 2027 года. Запрет коснется плановых проверок, но внеплановые останутся в ЧС.

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