Небензя отказался слушать выступления представителей Европы на СБ ООН по Украине

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя отказался слушать выступления европейских дипломатов на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном украинскому вопросу.
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