Русская весна
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Русская весна

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Экс-глава «Времени Героев» провела встречу с губернатором китайской провинции Хэйлунцзян

Экс-глава «Времени Героев» провела встречу с губернатором китайской провинции Хэйлунцзян

Врио главы Еврейской АО, экс-глава кадровой программы «Время Героев» Мария Костюк провела рабочую встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян.

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