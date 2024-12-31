Андрей Куринов: «Уходящий год был в очередной раз непростым, и он опять показал, что наша сила в единстве»

Наступление Нового года мы всегда ожидаем с нетерпением, особыми чувствами и теплотой, стараемся встретить его в кругу семьи и самых близких друзей, подводим итоги уходящего года, строим планы, верим в исполнение самых заветных желаний.
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