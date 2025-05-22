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Царьград

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Бастрыкин заинтересовался нападением детей мигрантов на малолетнего в Мытищах

Бастрыкин заинтересовался нападением детей мигрантов на малолетнего в Мытищах

Дети мигрантов жестоко избили 11-летнего мальчика в Подмосковье.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о нападении на 11-летнего мальчика в подмосковных Мытищах.

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