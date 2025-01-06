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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд о вылете Канады с МЧМ: «Видим, как каждая страна выходит на новый уровень, прибавляет. Нынче все хоккеисты талантливые, все могут кататься. Нет дополнительного права на ошибку»

Канада проиграла Чехии (3:4) в четвертьфинале турнира. «Мы видим, что каждая страна сейчас выходит на новый уровень.

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