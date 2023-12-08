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Путин поручил увеличить финансирование на разработку инноваций в медицине

Путин поручил увеличить финансирование на разработку инноваций в медицине

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объем финансирования инновационных продуктов в области здравоохранения, следует из опубликованного 7 декабря на сайте Кремля перечня поручений по итогам состоявшегося 8 ноября совещания с членами правительства.

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