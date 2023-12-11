Мини-музей открылся в Суксуне.В Пермском крае начали формировать «Бессмертный полк СВО». Инициатива новой акции принадлежит координатору регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» в Суксунском районе.
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