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FiNE NEWS

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Путин раскрыл секрет: почему Россия держится на «минимальных» долгах, в то время как Европа тонет в долгах

Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» сделал заявление, которое сразу же стало вирусным в финансовых кругах.

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