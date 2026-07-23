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Более тысячи человек прошли реабилитацию в больнице в Солнечногорске с января

Более тысячи человек прошли реабилитацию в больнице в Солнечногорске с января

В рамках Недели сохранения здоровья головного мозга врач-невролог-реабилитолог Солнечногорской больницы Ирина Никитина рассказала, как организована медицинская реабилитация пациентов с неврологическими заболеваниями и кому она необходима.

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