Более тысячи человек прошли реабилитацию в больнице в Солнечногорске с января

В рамках Недели сохранения здоровья головного мозга врач-невролог-реабилитолог Солнечногорской больницы Ирина Никитина рассказала, как организована медицинская реабилитация пациентов с неврологическими заболеваниями и кому она необходима.
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