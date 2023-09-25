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Александр Секулич: «Молодежь «Локо» смогла переломить ход матча и затащить «Зенит» в концовку»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич поделился впечатлениями от финального матча Суперкубка с «Зенитом» (83:85).

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