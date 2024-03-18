LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

126 подписчиков

Шикарный пирог, который на 50 % состоит из кабачков — пробуешь кусочек, и от него уже не оторваться.

В сыром виде у кабачка практически полностью отсутствует вкус и аромат, но как же удачно он раскрывается, стоит его пожарить или запечь! Нежный, почти что кремовый кабачок — лучшая начинка для пирога, особенно если добавить немного сыра и прованских трав.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх