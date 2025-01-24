Назван ожидаемый на Западе эффект от отправки военных НАТО на Украину

Западные политики надеются, что военные специалисты из стран НАТО на Украине станут «естественной преградой» для продвижения России, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
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