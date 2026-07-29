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Frank Media

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Крупные эмитенты во главе с «Роснефтью» обеспечили рост долгового рынка в I полугодии

Лишь крупнейшие российские компании с кредитным рейтингом «ААА»-«АА» увеличили размещения облигаций в первом полугодии 2026 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года, пишет рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре долгового рынка (есть у Frank Media).

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