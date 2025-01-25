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Автобусам Петербурга массово изменят маршруты в День полного освобождения Ленинграда

Автобусам Петербурга массово изменят маршруты в День полного освобождения Ленинграда

У общественного транспорта также изменятся интервалы движения. В Петербурге 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, десяткам автобусов и ряду троллейбусов изменят маршруты и интервалы движения.

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