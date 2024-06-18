Бить по энергетике Украины "тысячами" ракет - бесполезно: Особая цель мощных ударов ВКС. Охота началась – эксперт о победе в кратчайшие сроки

ИМ

Ильдус Мамлеев

Логистические центры это очень даже хорошо и скорее всего [может быть и правильно], но зачем снабжать Врага энергоресурсами, сырьем [уран обогащенный, титан уже в слитках, газ и т.д], они хотят уничтожить Россию, а мы им всячески в этом помогаем экономически. Кто за это ответит. Когда встанет всё производство самолётов на Западе, потухнет свет в домах и они начнут реально замерзать пересев на велосипеды, всё прекратиться. Сбивать все беспелотники США что только попробуют приблизиться к нашим границам. США эту пилюлю проглотят и воевать из за этого с ядерной державой не начнут, они даже с хуситами, в тапочках разобраться уже не в состоянии. Так что выводы делайте сами.