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Царьград

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Бить по энергетике Украины "тысячами" ракет - бесполезно: Особая цель мощных ударов ВКС. Охота началась – эксперт о победе в кратчайшие сроки

Бить по энергетике Украины "тысячами" ракет - бесполезно: Особая цель мощных ударов ВКС. Охота началась – эксперт о победе в кратчайшие сроки

Киев и страны НАТО продолжают идти на эскалацию конфликта. Даже после того, как Путин прямо озвучил условия для моментального прекращения огня – Запад выбрал продолжение конфликта.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Логистические центры это очень даже хорошо и скорее всего [может быть и правильно], но зачем снабжать Врага энергоресурсами, сырьем [уран обогащенный, титан уже в слитках, газ и т.д], они хотят уничтожить Россию, а мы им всячески в этом помогаем экономически. Кто за это ответит. Когда встанет всё производство самолётов на Западе, потухнет свет в домах и они начнут реально замерзать пересев на велосипеды, всё прекратиться. Сбивать все беспелотники США что только попробуют приблизиться к нашим границам. США эту пилюлю проглотят и воевать из за этого с ядерной державой не начнут, они даже с хуситами, в тапочках разобраться уже не в состоянии. Так что выводы делайте сами.
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14 час.
Александр Котов
Врага надо бить во все дырки и не дырки.
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7 час.

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