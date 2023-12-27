Операцию по замене клапана сердца через маленький разрез провели врачи в Кузбассе

Кемеровские хирурги впервые провели сложную операцию через мини-доступ.Впервые в Кузбассе хирурги НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний провели операцию по протезированию аортального клапана сердца из мини-доступа.
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