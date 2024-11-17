Ловите момент купить «вторичку»: к концу года цены упадут – нужно знать, когда воспользоваться моментом Ольга БезродняяВ конце года россиянам открывается уникальная возможность приобрести недвижимость на вторичном рынке по привлекательным ценам.
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