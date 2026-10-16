Дочь Филиппа Киркорова, 14-летняя Алла-Виктория, пригрозила уехать из России обратно в Дубай. По словам источника из близкого окружения семьи, она больше не намерена терпеть бесконечную критику и готова собрать чемоданы, если оскорбления в Сети продолжатся.