Дочь Филиппа Киркорова, 14-летняя Алла-Виктория, пригрозила уехать из России обратно в Дубай. По словам источника из близкого окружения семьи, она больше не намерена терпеть бесконечную критику и готова собрать чемоданы, если оскорбления в Сети продолжатся.
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