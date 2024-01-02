Тимати поддержал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах

Продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина Кандидатуру Владимира Владимировича Путина на следующих выборах президента Российской Федерации активно поддерживают деятели культуры.
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