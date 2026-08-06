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Разъяснения Пленума стали руководящими: что реально меняется в работе представителя

4 августа 2026 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в статью 19 Федерального конституционного закона „О судебной системе Российской Федерации" и статью 5 Федерального конституционного закона „О Верховном Суде Российской Федерации"», принятый Государственной Думой 23 июля 2026 года и одобренный Советом Федерации 24 июля 2026 года.

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