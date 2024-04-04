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Глава МИД Лавров: Украина превратилась в откровенно террористическое государство

Глава МИД Лавров: Украина превратилась в откровенно террористическое государство

Украина превратилась в откровенно террористическое государство. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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