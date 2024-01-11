Почему нельзя бросать маленьких детей в снег и чем это может обернуться?

Педиатр рассказал о последствиях, к которым это может привести Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера-миллионника Сергея Косенко, после того как в социальной сети появилось видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка в снег.