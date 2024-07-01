Поезда "Иволга" проверят после саморасцепки вагонов в Подмосковье

Скриншот видео Все произведенные в 2024 году поезда "Иволга" будут проверены в течение пяти дней после случая саморасцепки вагонов в Московской области, сообщила компания-производитель "Трансмашхолдинг" в понедельник, 1 июля.
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