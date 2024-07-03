Путин и Лукашенко пообщались «на ногах» во время обеда на саммите ШОС

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его коллега из Республики Беларусь Александр Лукашенко пообщались «на ногах» в рамках неформального обеда для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества.
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