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Песков: У Путина и Си Цзиньпина состоится детальный обмен мнениями

Песков: У Путина и Си Цзиньпина состоится детальный обмен мнениями

Parker Song/Pool via REUTERS Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудят палестино-израильский конфликт в ходе своей встречи в Китае.

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