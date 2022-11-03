«Самолёт-снаряд» XXI века

Этот элемент транспортной инфраструктуры был важен. Исключительно важен для этой странной войны, когда противники одновременно убивали солдат друг друга и не вели переговоры о мире, но при этом не прекращали полностью торговые отношения.
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