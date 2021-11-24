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Жители Архангельской области могут записать детей в кружки и секции на сайте «Госуслуги»

Жители Архангельской области могут записать детей в кружки и секции на сайте «Госуслуги»

Воспользоваться ей могут те, у кого есть подтвержденная учётная запись на портале.Архангельская область вошла в число 13 пилотных регионов РФ, жители которых могут записать своих детей в кружки, секции и объединения с помощью портала «Госуслуги».

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