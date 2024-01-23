Экс-помощник главы минфина США Робертс заявил об иссякшем интересе к Украине

Экс-помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс сообщил о том, что тема украинского конфликта «отошла на второй план» в Соединенных Штатах Америки, а многим гражданам надоели масштабные траты руководства страны на Киев.
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