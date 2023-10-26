Патриарх Кирилл предупредил о масштабной угрозе для России из-за наплыва мигрантов

Леонид Руси А кто против мигрантов... Высадить их на севере или вся Сибирь их... в тайге... Пусть строят... А то... Москва и Подмосковье... мусульманки с колясками... и двое рядом бегут... А наших баб с таким приплодом и не видно... А не хотят рожать... и не заставишь... Есть такие красавицы... по 46 лет... а детей нет... Свобода дороже...

Nazim Ярмагомедов Мне 65 лет.Свм я из Дербента,Дагестан.Учился в Москве,1976-1981 годы,с 1998 по 2015 работал там же.Сейчас живу в Дербенте.В 1998 году вместе с первой женой,иностранкой, сотрудником Комитета ООН по беженцам мы из Махачкалы переехали в Москву.Снимали квартиру,был я тогда в Москве без временной регистрации(хозяева не хотели регистрировать).Только выйду на улицу за продуктами на щелковский рынок рядом с метро,лужковские менты ищейки меня ловили и таскали как преступника в отделение.Чуть не развелся с женой.Но потом сделал себе регистрацию у своих родственников,проживающих в Москве.