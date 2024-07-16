🇺🇦 Свежий рум-тур от ВСУ❗️ 🐷Противник регулярно расквартировывается в жилых домах гражданских, не эвакуируя их.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦 Свежий рум-тур от ВСУ❗️ 🐷Противник регулярно расквартировывается в жилых домах гражданских, не эвакуируя их.
Свежие комментарии