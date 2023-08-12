1. Простые американцы, уставшие от радужной, расовой и прочих граней повесточки, миллионами мечтают переселиться в страну истинной свободы, где уважают традиционные человеческие ценности, то есть в Россию.
Миллион американцев хочет переехать в Россию, население стран бСССР и рождаемость в Южной Корее
Комментарии
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alik3456 Джексон
Возьми хохла...
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6 час.
Зоя Копань
Просто зацепило, 12 лет ожидали чтобы получить российское гражданство а наши "соотечественники" из Средней Азии получают это гражданство за год, диаспора относит кое что, а потом этот мигрант как ишак отрабатывает и отдаёт часть средств диаспоре или кому там, руководителю этих диаспор...
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1 час.
Зоя Копань
А вообще то тут на одной ленте было предложено, заиметь гражданство Таджикистана, а затем легче будет получить российское!
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1 час.
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