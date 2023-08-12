Миллион американцев хочет переехать в Россию, население стран бСССР и рождаемость в Южной Корее

Зоя Копань

Просто зацепило, 12 лет ожидали чтобы получить российское гражданство а наши "соотечественники" из Средней Азии получают это гражданство за год, диаспора относит кое что, а потом этот мигрант как ишак отрабатывает и отдаёт часть средств диаспоре или кому там, руководителю этих диаспор...