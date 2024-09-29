ОНК: экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов не жалуется на содержание в СИЗО

ТГ

Татьяна Гусева

Ему бы сейчас застрелиться от стыда, а он адвокатов нанимает! Значит, стыда никакого нет, а он считает, что всё делал правильно, жаль только, что попался. Почему наша Госдума против таких рвачей не снимет мораторий на смертную казнь? Неужели, потому, что и в ней такие же есть, и против себя принимать законы не комильфо?