ОНК: экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов не жалуется на содержание в СИЗО

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в 1 млрд рублей, не стал разговаривать с представителями Общественной наблюдательной комиссии по правам человека (ОНК) Москвы, сказав, что не имеет вопросов к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».
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