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ОНК: экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов не жалуется на содержание в СИЗО

ОНК: экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов не жалуется на содержание в СИЗО

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в 1 млрд рублей, не стал разговаривать с представителями Общественной наблюдательной комиссии по правам человека (ОНК) Москвы, сказав, что не имеет вопросов к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Ему бы сейчас застрелиться от стыда, а он адвокатов нанимает! Значит, стыда никакого нет, а он считает, что всё делал правильно, жаль только, что попался. Почему наша Госдума против таких рвачей не снимет мораторий на смертную казнь? Неужели, потому, что и в ней такие же есть, и против себя принимать законы не комильфо?
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