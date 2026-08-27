Новая симуляция формирования Солнечной системы лишает Землю статуса уникальной случайности

Новые независимые компьютерные симуляции доказали, что формирование Солнечной системы из неравномерного протопланетного диска органично и закономерно приводит к созданию пригодных для жизни планет, лишая Землю статуса уникальной аномалии.
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