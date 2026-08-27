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Этот таинственный мир

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Новая симуляция формирования Солнечной системы лишает Землю статуса уникальной случайности

Новая симуляция формирования Солнечной системы лишает Землю статуса уникальной случайности

Новые независимые компьютерные симуляции доказали, что формирование Солнечной системы из неравномерного протопланетного диска органично и закономерно приводит к созданию пригодных для жизни планет, лишая Землю статуса уникальной аномалии.

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