Lada Azimut: эксперты озвучили цену, при которой кроссовер ждет успех

АВТОВАЗ планирует до конца 2026 года выпустить несколько тысяч экземпляров . Причем это не просто очередная новинка, а первый кроссовер в истории марки, получивший опции, которых у вазовских моделей раньше не встречалось вовсе: двухзонный климат-контроль, выбор режимов движения, панорамную крышу и подогрев боковых стекол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Долю иностранных ...
- АУ Названы цены на н...
- АУ От Выборга до Вла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым