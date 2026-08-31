Lada Azimut: эксперты озвучили цену, при которой кроссовер ждет успех

АВТОВАЗ планирует до конца 2026 года выпустить несколько тысяч экземпляров . Причем это не просто очередная новинка, а первый кроссовер в истории марки, получивший опции, которых у вазовских моделей раньше не встречалось вовсе: двухзонный климат-контроль, выбор режимов движения, панорамную крышу и подогрев боковых стекол.