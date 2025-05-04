Холера в Воронежской области: что говорят врачи и Роспотребнадзор

На территории Воронежской области зафиксирован новый случай заражения холерой. Несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию в России, специалисты рекомендуют не терять бдительность, особенно тем, кто планирует поездки за рубеж.
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