Трутнев сообщил Путину о росте переработки газа в ДФО до 40 млрд м³

Вице-премьер Юрий Трутнев доложил президенту Владимиру Путину о росте переработки природного газа в Дальневосточном федеральном округе, который с 2023 года увеличился с 24 до 40 миллиардов кубометров.
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