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5 млн СВЧ-микросхем в год: в России создадут современное предприятие по выпуску полупроводников

5 млн СВЧ-микросхем в год: в России создадут современное предприятие по выпуску полупроводников

Для космоса, радиоэлектроники и телекоммуникаций «ИКС Холдинг» построит на Дальнем Востоке крупный производственный комплекс по выпуску полупроводниковых компонентов для космической отрасли, телекоммуникаций и радиоэлектроники.

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