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Дрожжина напомнила, что с 1 января 2027 года начнут действовать новые правила допуска к донорству крови

Дрожжина напомнила, что с 1 января 2027 года начнут действовать новые правила допуска к донорству крови

С 1 января 2027 года в России начнут действовать обновленные правила допуска к донорству крови. Об этом РИА Новости сообщила член Комитета ГД по охране здоровья Юлия Дрожжина («Единая Россия»).

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