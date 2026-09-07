Дрожжина напомнила, что с 1 января 2027 года начнут действовать новые правила допуска к донорству крови

С 1 января 2027 года в России начнут действовать обновленные правила допуска к донорству крови. Об этом РИА Новости сообщила член Комитета ГД по охране здоровья Юлия Дрожжина («Единая Россия»).
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