«Я чеченец, я карбоновый!» — попытка наехать на соседа закончилась для «примерного семьянина» нокаутом

История о том, как излишняя самоуверенность и громкая музыка доводят до внезапного сна на лестничной клетке.
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А все жильцы дома до трех часов ночи терпели, вызвать полицию ума ни у кого не хватило. Или выйти помочь парню тоже очко сжималось. Это будет продолжаться до тех пор пока мы будем быть терпилами.
Не братья они нам!
Правильно парень сделал! Хулиганов надо ставить на место!
Вне зависимости от их национальности.
Я не понял, раз этот баран чеченец, я должен испугаться? Мои предки казаки их рвали как тряпочку.
Кто же плавил в карбоновые? Сталин? Нет, он вас таких насквозь видел. Нынешняя власть вас вознесла.
Метелить уродов нужно регулярно. Они только толпой крутые. Сдавать в полицию и отправлять даже на 15 суток в Чечню отсидеть . Там им быстро свои (хотел сказать мозги, погорячился) почки поотшибают,чтоб не создавали проблем.