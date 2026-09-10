СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 634 подписчика

«Я чеченец, я карбоновый!» — попытка наехать на соседа закончилась для «примерного семьянина» нокаутом

«Я чеченец, я карбоновый!» — попытка наехать на соседа закончилась для «примерного семьянина» нокаутом

История о том, как излишняя самоуверенность и громкая музыка доводят до внезапного сна на лестничной клетке.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Пользователь заблокирован

Сообщение скрыто

Профиль пользователя Dmitry Nikitin
Dmitry Nikitinизменено

Метелить уродов нужно регулярно. Они только толпой крутые. Сдавать в полицию и отправлять даже на 15 суток в Чечню отсидеть . Там им быстро свои (хотел сказать мозги, погорячился) почки поотшибают,чтоб не создавали проблем.