«Латиноамериканские компании знают, как опасно быть замеченными в сотрудничестве с РФ»

Боливия — наиболее реальный кандидат на вступление в БРИКС в ближайшем будущем среди государств Латинской Америки, считает генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами этого региона, исполнительный директор Делового совета Россия – Чили Татьяна Машкова.
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