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Царьград

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Наказание России для Японии: Потому что не нужно было дерзить

Наказание России для Японии: Потому что не нужно было дерзить

В Японии выражают недовольство в связи с расширением Москвой санкций в отношении этой страны. Россия включила в чёрный список главу МИД Японии, что является крайне редким шагом в отношении дипломатов такого уровня.

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