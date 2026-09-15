Кавказ.РФ проведет первый горный стендап-фестиваль "Мамисон"

С 18 по 20 сентября в Северной Осетии на курорте "Мамисон" пройдет первый горный стендап-фестиваль. В программе выступления комиков из Северного Кавказа и юга России, включая Амира Гурбанова и Заура Туганова.
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