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В Госдуме отказались от возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие сосульки

В Госдуме отказались от возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие сосульки

Комитет Госдумы по финансовому рынку не рекомендовал к принятию законопроект, который позволяет автовладельцам возмещать в рамках ОСАГО вред, нанесенный их транспортным средствам из-за некачественных дорог, падения сосулек или деревьев.

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