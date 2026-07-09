НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

«Бавария» продаст Йенсена «Депортиво» за 7 млн евро с учетом бонусов. 20-летний хавбек был в аренде в «Грассхоппере»

Атакующий хавбек «Баварии» Йонатан Асп Йенсен переходит в «Депортиво». Клуб из Ла-Коруньи, вернувшийся в Ла Лигу по итогам прошлого сезона, заплатит за 20-летнего датчанина 7 млн евро с учетом бонусов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии