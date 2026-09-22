ВС РФ поразили пункты управления БПЛА ВСУ в районах Хотени и Дружковки

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ФАБ-1500 поразили пункты управления БПЛА ВСУ районах населенных пунктов Хотень Сумской области и Дружковки в ДНР.
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